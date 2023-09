Mbappé sorprende al volver a hablar sobre su ídolo de la infancia

Kylian Mbappé siempre ha dejado claro su gran admiración por el portugués Cristiano Ronaldo, a quien considera su más grande ídolo de la infancia, hasta el punto de llegar a coleccionar afiches con fotos del portugués, los cuales pegaba en su cuarto.

No obstante, Kylian no ha podido alcanzar su meta de llegar a jugar con CR-7, pero sí con otro jugador que ha acaparado tantos o más focos que él: Lionel Messi. El atacante francés tuvo la oportunidad de compartir camerinos con el rosarino en el PSG durante dos temporadas, en las cuales no ha dudado en dejar claro su asombro por el argentino.

En un reciente video subido a sus redes sociales, Mbappé aseguró que “Ama a Cristiano y era un gran admirador de él cuando era joven, pero empecé a aprender sobre Messi, porque cuando eres un gran admirador de Cristiano, cuando eres joven, no puedes ver lo bueno que es Messi, porque amo a Cristiano, pero crecí y ahora me gustan ambos” confesó el capitán del PSG.

Al ser consultado sobre la salida de Messi del PSG, Mbappé dijo: “¿Messi? Estamos hablando de potencialmente el mejor jugador de la historia del fútbol. Nunca es una buena noticia cuando alguien como Messi se va”, respondió Kylian en una entrevista con La Gazzeta dello Sport.