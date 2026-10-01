Gianni Infantino no logra salir de un escándalo en 2026. El actual presidente de la FIFA se ha visto envuelto en muchos problemas, incluso han pedido su renuncia antes de las elecciones de 2027. Ahora se ve íntimamente relacionado con la situación del Manchester City.

Manchester City fue declarado culpable de 114 cargos por irregularidades financieras y violaciones al Fair Play Financiero. Una Situación que se ha investigado desde 2009 y que hoy se revela que Infantino en su condición de Secretario General de la UEFA se vio muy relacionado.

El periodista e investigados Rui Pinto resaltó: "(2014) Infantino, entonces secretario general de la UEFA, abusó de su autoridad, compartió documentos confidenciales y superó al Órgano de Investigación, haciendo lo que estaba en su poder para asegurar que tanto Manchester City como PSG recibieran una multa, evitando una investigación más profunda".

Gianni Infantino entre la deshonra y una paliza institucional en FIFA

El Mundial 2026 nació como un invento de Gianni Infantino. Organizar un campeonato con tres sedes ya era complicado, pero agregar 48 selecciones lo hizo una auténtica locura en muchos aspectos. Finalmente, el fútbol se sobrepuso y terminó siendo un torneo muy recordable.

Aunque el éxito deportivo fue importante, Infantino decidió tirar todo por la borda: intentó vender los derechos del Mundial, imponiendo un ultimátum a las federaciones de fútbol, con únicamente un sí de respuesta. Esto desató una crisis institucional sin precedentes en el fútbol.

Tras ese bochorno, la imagen del actual presidente de la FIFA se sumergió en la deshonra: UEFA y Concacaf lo atacaron pidiendo su renuncia. Ahora se conoce que participó filtrando documentos al Manchester City en 2014 para evitar una sanción al Fair Play Financiero.

Hoy, con el club inglés culpable de 114 cargos en Premier League, solo hace falta ver la carnicería electoral que sufrirá Gianni en las elecciones presidenciales de FIFA. Lo que pudo ser un legado histórico como presidente del fútbol, lo perdió por el cochino dinero.