Gianni Infantino mantiene su candidatura a la reelección en FIFA

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Gianni Infantino es uno de los hombres fuerte del fútbol mundial. El presidente de la FIFA llevó a cabo el proyecto del Mundial 2026 con 48 selecciones, algo sin precedentes y de un éxito rotundo. En ese contexto, busca la reelección de su cargo pese a las últimas polémicas.

Un portavoz oficial de FIFA resaltó la decisión que mantiene Infantino de optar a la reelección a pesar de las críticas por su polémico plan de abrir a inversionistas privados un porcentaje de los torneos, proyecto que retiró debido a la rotunda oposición de varias confederaciones.

Las próximas elecciones de la FIFA serán en 2027. El próximo 18 de noviembre de 2026 es el plazo límite para que los aspirantes se inscriban con el aval de al menos cinco asociaciones miembro; las elecciones serían el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

UEFA exige consecuencias por el arrebato de Gianni Infantino

UEFA desde su fundación ha sido un organismo financieramente autosuficiente. Gracias a eso, pueden hacerle frente a FIFA por el arrebato de Gianni Infantino y su misión suicida de vender el fútbol. De hecho, piden consecuencias severas para los que estuvieron involucrados.

Las competiciones de la UEFA son tan poderosas que por sí sola es una potencia en el fútbol. Sin embargo, acatan ordenes de FIFA por ser el máximo organismo que lidera el fútbol. A pesar de eso, desde Europa hay una línea roja inquebrantable: defender la integridad del deporte.

Cuando Infantino dio a conocer su plan: vender un porcentaje del Mundial a fondos privados. Aleksander Čeferin y compañía entraron en acción para entre otras cosas, evitar que se llevará a cabo dicha situación y hacerle la guerra a Gianni por su arrebato personal a costa del juego.

En ese contexto, UEFA celebra el retiró del proyecto, pero entiende que no puede quedar así. En este punto, van directamente por el actual presidente de FIFA: "Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas. No se debe descartar ninguna opción".