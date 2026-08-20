Los venezolanos que estarán presentes en las "5" grandes ligas de Europa

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Con el inicio de una nueva campaña en el fútbol europeo, el talento nacional continúa ganando terreno en los escenarios más competitivos del mundo.

Tres de los principales referentes de la Vinotinto, han confirmado su participación en lo que se conoce como las "cinco grandes ligas" del viejo continente, consolidando un importante avance para el balompié criollo en el exterior.

La Real Sociedad, conjunto protagonista en la máxima categoría del fútbol español, contará con una representación venezolana de gran peso. Jon Aramburu y Yangel Herrera serán los encargados de defender los colores del equipo donostiarra.

La presencia de ambos jugadores en el competitivo ecosistema de LaLiga refleja el crecimiento constante de los futbolistas formados en Venezuela, quienes se han ganado un lugar indiscutible en una de las ligas con mayor exigencia táctica y técnica del mundo.

Presencia en Francia

Por otro lado, la Ligue 1 también contará con el sello de un venezolano de jerarquía: Cristian Cásseres Jr. El mediocampista continúa en el fútbol francés, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema de su club y demostrando que la disciplina y la capacidad de adaptación son herramientas vitales para trascender.

La participación de estos tres futbolistas en la élite europea representa un estímulo para las generaciones emergentes del fútbol venezolano. La capacidad de Aramburu, Herrera y Cásseres Jr. para mantenerse en ligas de primer nivel subraya el compromiso del jugador nacional con su formación y su evolución constante.

La comunidad deportiva y los seguidores de la Vinotinto estarán atentos al desempeño de estos embajadores, quienes continúan dejando en alto el nombre de Venezuela en cada cancha que pisan.