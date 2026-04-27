¿Llegará al Mundial? Luka Modric se pierde el resto de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El panorama para el AC Milan se ha ensombrecido de forma definitiva tras confirmarse la gravedad de la lesión de su referente en el centro del campo.

Tras el accidentado choque con Manuel Locatelli durante el encuentro frente a la Juventus, las peores previsiones se han cumplido. Luka Modrić ha sufrido una doble fractura en el pómulo. Según ha informado el medio croata Sportske Novosti, las pruebas médicas realizadas tras el impacto no dejan lugar a dudas.

La magnitud de la lesión obligará al "10" a pasar por un periodo de recuperación que se extenderá, como mínimo, hasta finales de mayo, lo que en la práctica supone el fin de su participación con la camiseta "rossonera" en lo que resta de la campaña 2025-2026.

Baja sensible en San Siro

La baja de Luka Modrić llega en el momento más inoportuno para el club lombardo, que pierde no solo su visión de juego y claridad en la medular, sino también el liderazgo emocional dentro del vestuario.

Con el Milan inmerso en la lucha por asegurar su lugar en la próxima UEFA Champions League, el técnico Massimiliano Allegri, deberá reconfigurar un esquema que giraba en torno a la pausa y el criterio del veterano croata.

En la presente temporada, el ex jugador del Real Madrid registró tres asistencias y dos goles en 36 partidos disputados entre todas las competiciones (más de 2.800' minutos en cancha).

¿Llega al Mundial?

A pesar del duro golpe que supone despedirse de la temporada a nivel de clubes, hay una luz de esperanza para el jugador y su selección. Los servicios médicos indican que, si se cumplen los plazos de recuperación previstos, Modrić llegará a tiempo para disputar el Mundial.

La prioridad absoluta del cuerpo médico y del propio jugador será ahora una rehabilitación meticulosa para evitar complicaciones en la zona afectada.

De este modo, Luka Modrić centrará todos sus esfuerzos en estar al 100% para la cita mundialista, donde buscará liderar una vez más a la selección de Croacia en la que podría ser su último gran baile internacional.