Kylian Mbappé rompe el silencio sobre su "molestia" con el Real Madrid

El delantero francés Kylian Mbappé ha decidido poner fin de manera tajante a las especulaciones mediáticas que lo situaban en el ojo del huracán.

Ante las versiones de la prensa que aseguraban una supuesta e intensa molestia con la directiva del Real Madrid por la falta de una campaña institucional para impulsarlo rumbo al Balón de Oro, el atacante recurrió a las redes sociales para responder con absoluta ironía.

Durante las últimas semanas, diversos rotativos y portales deportivos habían señalado que la estrella merengue mantenía un malestar interno con el club debido a que esperaba un mayor respaldo público por parte de la institución blanca de cara a la prestigiosa premiación individual.

Las especulaciones hablaban de una supuesta ruptura y un clima de tensión que, según dichos reportes, habría dejado al jugador profundamente descontento. Sin embargo, tras guardar silencio durante varias semanas, el propio "Kiki" optó por desactivar el bulo de la manera más elocuente posible.

La respuesta que viralizó las redes

A través de un comentario publicado en su cuenta oficial de Instagram, el campeón del mundo con Francia se burló abiertamente de las especulaciones sobre su supuesto enfado, zanjando el asunto con una frase cargada de sarcasmo.

"Sí, sí... ¡incluso me enfadé con mía abuela también!", escribió el ariete en una publicación de Radio Marca, acompañado de reacciones que rápidamente acapararon la atención de los aficionados y se viralizaron a nivel global.

Con esta distendida respuesta, Kylian Mbappé disipa cualquier sombra de conflicto en Valdebebas, reafirma su total sintonía con el entorno madridista y reconduce todo su foco hacia los retos deportivos que afronta el equipo en la presente temporada.