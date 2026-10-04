Jorge Jesús sobre Cristiano Ronaldo: "Puede volver cuándo quiera"

El director técnico Jorge Jesús habló sobre la situación de Cristiano Ronaldo y la situación que llevó al astro lusitano a abandonar la concentración del equipo "Das Quinas", antes del choque ante Dinamarca en Copenhague. En la previa del choque en Porto ante Noruega por la Nations League, se especuló que Ronaldo solo volvería a un partido homenaje para ser despedido de buena forma de la selección que defendió por más de 20 años.

No obstante, el entrenador portugués le abrió la puerta de nuevo a Cristiano Ronaldo, con una frase en la que apuntaba que el delantero tiene las puertas abiertas para volver a la selección, aunque esta decisión solo depende de CR7. Ante los micrófonos de RTP, analizó la victoria en el Estádio Do Dragao ante Noruega, que selló la clasificación a cuartos de final en la competencia y de paso zanjó el asunto con la estrella del Al Nassr.