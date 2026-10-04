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Jorge Jesús sobre Cristiano Ronaldo: "Puede volver cuándo quiera"

El seleccionador luso rompió el silencio sobre la situación con el delantero luso

Por

Luis Alvarado De Sousa
Domingo, 04 de octubre de 2026 a las 05:12 pm
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Jorge Jesús sobre Cristiano Ronaldo: "Puede volver cuándo quiera"

El director técnico Jorge Jesús habló sobre la situación de Cristiano Ronaldo y la situación que llevó al astro lusitano a abandonar la concentración del equipo "Das Quinas", antes del choque ante Dinamarca en Copenhague. En la previa del choque en Porto ante Noruega por la Nations League, se especuló que Ronaldo solo volvería a un partido homenaje para ser despedido de buena forma de la selección que defendió por más de 20 años. 

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No obstante, el entrenador portugués le abrió la puerta de nuevo a Cristiano Ronaldo, con una frase en la que apuntaba que el delantero tiene las puertas abiertas para volver a la selección, aunque esta decisión solo depende de CR7. Ante los micrófonos de RTP, analizó la victoria en el Estádio Do Dragao ante Noruega, que selló la clasificación a cuartos de final en la competencia y de paso zanjó el asunto con la estrella del Al Nassr.

"No se que va a pasar, para mi está todo abierto. Cris es el que tiene que decir lo que quiere hacer. Si el quiere estar con la selección, puede venir. Todo depende de él. Esto fue un malentendido. Ya acabó el juego y ahora veremos", apuntó el DT lusitano en la conferencia de prensa post partido ante la televisión pública portuguesa. 

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