Nations League: Rasmus Hojlund marca ante Portugal, festeja al estilo Cristiano Ronaldo

En un choque vibrante por la UEFA Nations League, la selección de Portugal terminó imponiéndose 4-2 ante Dinamarca, pero el gran instante de la jornada lo protagonizó Rasmus Hojlund. El atacante danés anotó el empate parcial dos a dos con una definición de auténtico crack, silenciando por unos segundos al estadio y desatando el asombro global.

La celebración que paralizó al estadio y al mundo entero

Tras picar el balón con maestría y mandarlo al fondo de las redes, Hojlund corrió hacia la banda para realizar un gesto inolvidable. El delantero saltó, giró en el aire y cayó de espaldas ejecutando a la perfección el famoso Siuuu de Cristiano Ronaldo frente a la propia afición portuguesa.

Al ser consultado sobre su celebración, Hojlund explicó que su objetivo era enviar un mensaje claro a la selección y al entorno de Portugal. Declaró que si ellos no valoran en su justa medida a Cristiano Ronaldo, en el resto del mundo existe una inmensa cantidad de futbolistas y aficionados que se han inspirado en su trayectoria y que lo siguen admirando como un ídolo indiscutible.