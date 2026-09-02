Kevin Kelsy define su futuro y espera por su presentación

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El delantero venezolano Kevin Kelsy ha superado los exámenes médicos para convertirse en nuevo jugador del Glasgow Rangers de la Scottish Premiership, en una transacción que marca un antes y un después para la exportación de talento nacional.

La operación entre clubes se ha cerrado por un monto total de 12,75 millones de dólares, más un 15% en una futura plusvalía por una eventual venta.

Esta monumental cifra ubica al atacante Vinotinto en un lugar de privilegio absoluto. Se convierte en el segundo fichaje más caro en toda la historia del Rangers, quedando únicamente por detrás de la incorporación del noruego Tore André Flo, quien llegó a Ibrox por 18 millones en la temporada 2000/2001.

Asimismo, a nivel nacional, Kelsy asciende al segundo puesto de los futbolistas venezolanos por los que más dinero se ha pagado en un traspaso, consolidándose en la élite absoluta y siendo superado únicamente por el histórico delantero Salomón Rondón.

Presentación y estreno

La maquinaria del conjunto escocés ya está en marcha. Todo está preparado para que este jueves se lleve a cabo la presentación oficial del delantero ante los medios de comunicación y los aficionados.

La adaptación del atacante promete ser meteórica, ya que el cuerpo técnico valora su incorporación de inmediato y se espera que este mismo fin de semana pueda recibir su primera convocatoria oficial para enfundarse la camiseta de los "Gers" y saltar a los terrenos de juego de la máxima categoría escocesa.