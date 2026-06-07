Florentino Pérez toma distancia en las votaciones del Real Madrid

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La jornada electoral en el Real Madrid ha comenzado con una alta participación y una clara tendencia en los primeros datos recogidos.

Con las urnas abiertas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, la atención se centra en el duelo presidencial entre el actual mandatario, Florentino Pérez, y el empresario Enrique Riquelme.

Según la primera encuesta a pie de urna realizada por Deportes COPE, el actual presidente, Florentino, se perfila como el favorito para revalidar su cargo. Sobre una muestra inicial de 300 votos, el sondeo otorga 206 apoyos a Pérez, frente a los 94 votos registrados por su rival, Riquelme.

Transparencia y cierre de la jornada

Esta jornada marca un hito en la historia reciente de la entidad, al representar la primera vez en casi dos décadas que el actual presidente se enfrenta a una candidatura alternativa en las urnas.

Cerca de 70.000 socios están habilitados para decidir el futuro institucional y deportivo del club para los próximos cuatro años, en un proceso que definirá desde la gestión del nuevo Santiago Bernabéu hasta los futuros proyectos de expansión internacional.

La votación, que se extenderá hasta las 2:00 PM (hora de Venezuela), ha generado una expectación inusitada, reflejando el interés de los socios por los dos modelos de gestión planteados: la continuidad marcada por la experiencia de Pérez frente a la propuesta de cambio que abandera el empresario alicantino Enrique Riquelme.

La Junta Electoral del Real Madrid recuerda que el proceso se desarrolla bajo estrictos controles de seguridad y transparencia. Los resultados definitivos se conocerán durante la noche, una vez concluido el escrutinio oficial en las instalaciones de Valdebebas.