Florentino Pérez replica a Joan Laporta en su campaña electoral

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El Real Madrid ya respira un clima electoral absoluto, y el actual presidente, Florentino Pérez, ha decidido dar el primer golpe sobre la mesa con una estrategia publicitaria tan impactante como familiar para el fútbol español.

Este sábado, un edificio colindante al Santiago Bernabéu ha amanecido cubierto por una lona gigante que oficializa el arranque de su candidatura bajo un lema contundente: "Mucha historia por hacer".

El despliegue no ha dejado a nadie indiferente en Chamartín. La enorme pancarta muestra la imagen del mandatario blanco acompañada por el nombre de las siete ciudades donde el Madrid ha levantado la Copa de Europa bajo su gestión: Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París y Londres.

Guiño a la estrategia de Laporta

La puesta en escena ha activado de inmediato la memoria colectiva del panorama futbolístico. El formato y la audacia de la campaña replican la famosa jugada que ejecutó Joan Laporta en diciembre de 2020.

En aquella ocasión, el actual presidente del Barcelona irrumpió en la carrera electoral azulgrana colgando una lona gigante a escasos metros del propio Santiago Bernabéu con el ya histórico mensaje: "Ganas de volver a veros".

A diferencia de aquel desafío en territorio rival, Florentino Pérez ha optado por blindar su propio feudo, apelando al orgullo de la afición madridista en un momento de alta tensión institucional y utilizando su indiscutible palmarés europeo como la principal carta de presentación para revalidar el cargo.

Este movimiento publicitario marca el inicio de una carrera electoral que el propio Florentino justificó semanas atrás como una medida de urgencia para dotar al club de estabilidad y fortaleza política frente a los ataques y presiones externas.