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Este equipo ucraniano vuelve a fichar talento Vinotinto

La temporada pasada cinco venezolanos formaron parte del conjunto ucraniano en la Primera División

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Carlos Mora
Lunes, 10 de agosto de 2026 a las 04:29 pm
Este equipo ucraniano vuelve a fichar talento Vinotinto
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El fútbol venezolano sigue exportando talento hacia el "Viejo Continente". La directiva del Deportivo La Guaira anunció de manera oficial la cesión, con una opción de compra incluida, de Yackson Rivas, quien emprenderá su primera aventura en el fútbol europeo para defender los colores del FC Kryvbas.

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La llegada del extremo criollo a la Primera División de Ucrania responde a una apuesta continuada por el mercado de la Liga FUTVE.

Tras el rendimiento satisfactorio dejado la campaña pasada por otros futbolistas nacionales en la misma institución (Gleiker Mendoza, Andrusw Araujo o Carlos Paraco), cuyas actuaciones motivaron sus respectivas ventas definitivas, la dirección deportiva del Kryvbas no dudó en volver a mirar hacia Venezuela para reforzar su plantel.

Legado naranja y salto a Europa

Yackson Rivas se marcha al fútbol internacional tras consolidarse como una pieza de peso absoluto en el esquema del Deportivo La Guaira. Con la camiseta naranja, acumuló una trayectoria destacada al disputar un total de 111 partidos, en los que firmó 17 goles y repartió seis asistencias.

Por su parte, a nivel de selecciones nacionales, el extremo cuenta también con el respaldo de haber defendido los colores patrios en las categorías inferiores, destacando su participación con la Vinotinto Sub-17 durante el año 2019.

Ahora, a sus 24 años, afronta el reto más importante de su carrera profesional, listo para adaptarse al exigente ritmo europeo y mantener abierta la puerta del talento venezolano en el fútbol ucraniano.

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