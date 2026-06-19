¡Escándalo! Estrella del PSG enfrentará juicio por presunta violación

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El futbolista marroquí Achraf Hakimi, figura del París Saint-Germain y de la selección de Marruecos, deberá comparecer ante la justicia francesa tras la decisión del Tribunal de Apelación de confirmar que el caso en su contra continuará en un tribunal criminal. La resolución rechaza el recurso presentado por la defensa del jugador, que buscaba evitar la celebración del juicio.

La investigación se originó en 2023, cuando una mujer denunció al defensor por una presunta violación ocurrida en la residencia del futbolista en las afueras de París. Desde el inicio del proceso, Hakimi ha negado categóricamente las acusaciones y sostiene que los hechos denunciados no ocurrieron como fueron relatados por la denunciante.

Hakimi será juzgado

Tras conocerse la decisión judicial, el jugador publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó estar preparado para afrontar el juicio y defender públicamente su versión de los acontecimientos. Hakimi aseguró que ha esperado este momento desde que comenzó el caso y manifestó su deseo de exponer los hechos ante la justicia. Por el momento, las autoridades francesas no han anunciado una fecha oficial para el inicio del proceso judicial.