¡Escándalo en Bolivia! El Club Deportivo Guabirá denuncia amenazas de muerte

El plantel profesional del Club Deportivo Guabirá denunciaron públicamente haber sido víctimas de amenazas de muerte y extorsión durante el encuentro disputado frente a Always Ready, partido que terminó con una abultada derrota por 6-0 en medio de un clima de máxima tensión e intimidación.

La situación, calificada de extrema gravedad por los estamentos deportivos, salió a la luz tras la conclusión del cotejo. Lejos de limitarse a analizar el rendimiento táctico o el marcador adverso, los protagonistas decidieron romper el silencio para revelar el infierno vivido antes y durante el desarrollo de las acciones.

El caso más alarmante recayó sobre el guardameta del conjunto azucarero, Fernando Costa, quien fue directamente intimidado para amañar el desarrollo del encuentro.

A el arquero se le exigió bajo amenazas directas que dejara encajar al menos cuatro goles, con la advertencia explícita de que, en caso de negarse, sufrirían la muerte un familiar cercano. La intimidación no se limitó al portero, ya que varios integrantes del plantel también reportaron haber recibido mensajes intimidatorios.

Conferencia de prensa para romper el silencio

Tras el doloroso 6-0 en contra y con la tensión emocional a flor de piel, los futbolistas y el cuerpo técnico comparecieron ante los medios de comunicación en una rueda de prensa inusual.

Visiblemente afectados pero firmes en su decisión de exponer lo ocurrido, los representantes del club explicaron los motivos del bajo rendimiento anímico y la desconcentración sufrida sobre el césped, argumentando que competir bajo semejantes niveles de amenaza resulta absolutamente inviable.

Con esta denuncia pública, el plantel del Club Guabirá exige una investigación exhaustiva por parte de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), los tribunales deportivos y las autoridades ordinarias competentes, con el objetivo de identificar a los responsables de esta red de extorsión.