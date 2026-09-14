Venezolano, hijo de leyenda italiana, da positivo en alcoholemia

El mediocampista italo-venezolano e hijo de la leyenda Paolo Maldini se vio involucrado en un aparatoso accidente automovilístico en Milán, un suceso que ha desatado una intensa tormenta mediática en el país.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado al domingo, una vez concluido el compromiso liguero. Tras el partido, Daniel Maldini permaneció en Milán, donde el vehículo en el que viajaba junto a otras cinco personas, sufrió un accidente de tráfico.

A raíz de la intervención de las autoridades locales en el lugar de los hechos, el futbolista fue sometido a los protocolos habituales de control.

Según trascendió a través de diversos medios informativos, el jugador arrojo tasas de alcoholemia de 0,91 mg/l en la primera prueba y 0,89 mg/l en la repetición (superando el límite legal permitido en Italia, fijado en 0,25 mg/l), además de dar un resultado positivo en un pre-test rápido de sustancias estupefacientes.

Comunicado del Cagliari Calcio

Ante la avalancha de noticias y la gravedad de las especulaciones publicadas por la prensa en las últimas horas, la directiva del club sardo ha actuado con rapidez para esclarecer la situación a través de un comunicado oficial.

"Daniel Maldini ha sido sometido a controles toxicológicos. Todos los test realizados han dado resultado negativo. El futbolista estará presente regularmente en el grupo esta tarde, en la reanudación de los entrenamientos, de cara a los próximos compromisos del equipo", explicaron.

Con esta postura oficial, el club busca blindar a su atacante y devolver la tranquilidad a la plantilla, permitiendo que el protagonista se reincorpore de inmediato a la dinámica de trabajo bajo las órdenes del cuerpo técnico de cara a los próximos retos de la temporada en la Serie A.