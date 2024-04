¿"Dibu" Martínez tomó una actitud prepotente desde el Mundial? Esto dice un ex compañero de él en Arsenal (+video)

Este jueves la oncena del Aston Villa necesitó de la instancia de penales, para dejar en el camino al Losc Lille de Francia en los cuartos de final de la Conference League, con un Emiliano "Dibu" Martínez que volvió a dar de que hablar.

El club de la Premier venció 4-3 a los de la Ligue 1 en los penaltis y el guardameta argentino mandó a callar a la afición que se encontraba en el Pierre- Mauroy, tras atajar uno de los tiros y posteriormente hizo el "bailecito" de la victoria, al tapar el segundo (decisivo), convirtiéndose nuevamente en el villano de los franceses.

A pesar de que este portero ya tiene antecedentes de aplicar esa personalidad cuando hay decisión desde los 12 pasos, hay personas que no están de acuerdo con su actitud.

Samir Nasri crítica al "Dibu" Martínez:

Incluso, personalidades vinculadas al orbe del balompié manifestaron su discrepancia con las acciones del "Dibu", incluyendo a su ex compañero cuando estaban en el Arsenal Samir Nasri.

“Me molesta el comportamiento de Martínez. Lo conocí de joven en el Arsenal y no era así, era más discreto", destacó Nasri, quien añadió, "Ahora se volvió su sello. Has atajado un penal, no necesitas burlarte de la hinchada diciendo ‘SHHH’ para que hablen de vos”.

¿Cuándo empezó el "Dibu" Martínez con estos polémicos gestos?

Sin duda, la Copa del Mundo 2022 fue mucho más que el trofeo de la gloria para Emiliano, debido a que en ese torneo fue que se dio a conocer internacionalmente a los 29 años, gracias a su impresionante actuación.

El portero fue vital en esa hazaña de Argentina, dándoles par de triunfos en tandas de penaltis, donde bailaba cuando detenía un tiro o le decías cosas al rival antes de patear, consiguiendo los resultados deseados.

Esto evidentemente pudo provocar que el ego de Martínez aumentara y por esa razón, lo mantiene en su estancia con el club del Aston Villa, con quienes jugará las semis de la Conference League.