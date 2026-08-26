¿Cuáles son los fichajes de venezolanos más caros de la historia?

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Mientras la afición y los medios aguardan por la confirmación oficial del esperado traspaso de Kevin Kelsy al Glasgow Rangers, el selecto top 5 de las transferencias más costosas en la historia del fútbol venezolano mantiene nombres de peso absoluto.

Hasta que se certifique la inminente operación del joven ariete desde la MLS hacia el Escocia, la cual se fijaría en unos 13 millones de dólares (aproximadamente 11,16 millones de euros), la cúspide de esta prestigiosa lista pertenece en solitario y por tripartito al histórico Salomón Rondón.

El máximo referente de la Vinotinto acapara los tres primeros escalones del ranking gracias a sus traspasos multimillonarios a lo largo de su carrera internacional.

Su llegada al Dalian Pro de China encabeza el registro histórico con 18,3 millones de euros, seguido muy de cerca por su desembarco en el Zenit de San Petersburgo (18 millones) y su paso al West Bromwich Albion (17 millones).

La élite de las transferencias criollas

Completando el cuadro de honor actual se encuentran Yangel Herrera, con un valor de traspaso tasado en 11 millones de euros rumbo a la Real Sociedad; mientras que Adalberto Peñaranda cierra el top gracias a su fichaje por el Watford cifrado en 10 millones de euros.

De concretarse en los próximos días la operación de Kelsy al fútbol escocés bajo las cifras manejadas, el joven delantero superará la barrera impuesta por Peñaranda, metiendo su nombre de lleno en este exclusivo top 5 histórico de los fichajes venezolanos, un claro indicativo de que el valor del jugador criollo en el mercado internacional continúa al alza.