Cristiano Ronaldo: la venganza de la afición tras el conflicto con Portugal

Cristiano Ronaldo no es un jugador más en Portugal y lo demuestran los hechos. El portugués estuvo 30 minutos calentando en un juego que no disputó, hubo una rueda de prensa incendiaría donde se habló de él y la afición más cristianista le hizo pagar el precio a toda la selección.

Hoy amaneció la Selección de Portugal con 500.000 seguidores menos en Instagram. Puede ser una cifra cualquiera para una cuenta que tiene 24.2 millones de followers. Sin embargo, si es un duro golpe para un equipo que poco a poco verá como pierde mucho en marketing.

Quizás en estos momentos aún no se aprecie porque en líneas generales, todos los juegos del equipo luso se vendieron con la figura de Ronaldo. Ahora bien, van a sentir el golpe fuerte de verdad en la próxima fecha FIFA, amistosos y acuerdo comerciales con las marcas.

Portugal quiere a Cristiano, pero no a Ronaldo

Cristiano Ronaldo a sus 41 años no debería estar en la Selección de Portugal. Es un hecho, es difícil que puedas rendir al 100% de sus posibilidades y más con un equipo que no juega para él. En ese contexto, que no esté más con el equipo tiene mucho sentido.

Ahora bien, si Jorge Jesús no planeaba usarlo ¿Para que lo convocó? ¿Cuál es la razón de llevarlo a un a concentración de una fecha FIFA de 4 juegos importantes en la UEFA Nations League? La respuesta no le va a gustar a mucha gente, pero es solo cuestión de publicidad.

Todo lo relación entre Cristiano-Portugal se vende como pan caliente. La Federación necesita a Cristiano para vender un producto que sabe que sin él no tiene ni la cuarta parte de valor; pero no al Ronaldo de la Cancha porque no lo necesita (creen ellos) para ganar.

Esa es la razón para que le presidente de la Federación de Portugal viajará a Dinamarca para mediar en el conflicto entre Ronaldo-Jorge. Esa fue la razón para salir corriendo y decirle a Cristiano que no abandonara el país y volviera a la concentración del equipo.

Hoy todo está centrado en CR7. Mañana, se va hablar de esa selección que no despidió a su máxima figura como lo merece. En cada torneo que no clasifiquen, cada penal fallado, cada gol perdido; la prensa recordará a ese Cristiano Ronaldo que hizo grande a un país pequeño.