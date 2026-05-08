Copa Sudamericana: Carabobo le planta cara a River Plate en un juego complicado

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La Copa Sudamericana bajó el telón de su jornada 4 durante la noche de este jueves con varios compromisos emocionantes. Uno de esos se vivió en el Estadio Misael Delgado, donde Carabobo FC terminó cediendo por 2-1 ante River Plate en la última jugada.

Carabobo, muy cerca de sumar

El marcador no se movió a lo largo de la primera mitad, aunque se vivieron varias ocasiones de lado y lado. El elenco argentino inclinó la cancha a su favor desde los primero compases, con buen juego en la mitad de la cancha, solo que sus remates no encontraron portería.

Pasados los 20 minutos, el árbitro principal chequeó con el VAR una jugada dentro del área granate que terminó en penalti para River. Sin embargo, y para fortuna del elenco local, el portero Lucas Bruera atajó con los pies la ejecución de Juanfer Quintero para euforia de los fanáticos.

Ya sobre el cierre, una entrada fortísima de Edson Castillo hizo intervenir nuevamente al VAR para confirmar una tarjeta roja, dejando con uno menos al Carabobo para todo el complemento. A partir de acá el encuentro se tornó un poco más físico.

Al minuto 58' cayó el primer tanto de la noche, cortesía de Maximiliano Meza de cabeza tras ganarle a su marcador en un tiro de esquina. River Plate aprovechó la ventaja y trató de esconderle la pelota a los granates, quienes no bajaron los brazos en busca del empate.

Justamente, los de casa pudieron mover las redes luego de que Joshuan Berríos sufriera una plancha dentro del área. Fue entonces cuando al 77', a través del punto penal, Matías Núñez igualó las acciones con un tiro cruzado.

Sobre el final, el VAR intervino una vez más para confirmar otra tarjeta roja, en esta ocasión para el guardameta Santiago Beltrán que cortó una acción manifiesta de gol para los granates. Y cuando todo era cuestión de escasos segundos, en la última jugada al 90+6', Maximiliano Salas marcó el gol que certificó la victoria del conjunto argentino luego de un contragolpe.

De esta manera, River Plate se consolida en la cima del Grupo H con 10 puntos. Por su parte, Carabobo se mantiene en el segundo lugar con 6 unidades, igualado con Red Bull Bragantino.