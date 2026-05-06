¿Cómo está el panorama para los equipos venezolanos en Libertadores y Sudamericana?

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El panorama para los clubes de la Liga FUTVE en el ámbito internacional ha dado un giro esperanzador tras la reciente jornada de copas.

Con resultados contundentes y actuaciones que desafían la lógica de los favoritos, Caracas FC, Academia Puerto Cabello y la UCV FC mantienen vivas sus aspiraciones de trascender en el continente.

UCV en Libertadores

La histórica victoria de la UCV FC frente a Independiente del Valle ha sacudido el Grupo H. Con este triunfo, el conjunto universitario suma seis unidades y se establece en la tercera posición, acechando peligrosamente el segundo puesto que ostenta el equipo ecuatoriano y manteniendo la mirada en Rosario Central, líder con diez.

Sin embargo, el cierre de la fase de grupos será una prueba de fuego, ya que deberán disputar sus últimos dos encuentros fuera de casa.

El margen de error es mínimo; aunque, de rescatar puntos en territorio ajeno, los dirigidos por Daniel Sasso tienen opciones reales de arrebatar esa segunda plaza y meterse de lleno en la fase de eliminación directa.

Caracas y Puerto Cabello brillan en la Sudamericana

En la "Otra mitad de la gloria", el fútbol venezolano goza de una salud envidiable, con dos equipos peleando en la parte alta de sus sectores.

El Caracas FC ha tomado por asalto el liderato provisional del Grupo E. Tras su sólida victoria ante Independiente Petrolero, el equipo capitalino alcanzó los ocho puntos.

Su permanencia en la cima dependerá del duelo directo entre Botafogo y Racing; un ganador en ese cruce desplazaría a los "Demonios Rojos", pero los dejaría en una posición inmejorable para certificar su pase en las jornadas finales, dependiendo de sí mismos para avanzar.

Por su parte, Academia Puerto Cabello dio un golpe de autoridad al golear a Cienciano. Con este resultado, escalaron a la segunda posición del Grupo B con seis puntos.

Además de estos protagonistas, equipos como Deportivo La Guaira (en Libertadores) y Carabobo (en Sudamericana) también esperan cerrar esta cuarta jornada internacional, con una victoria que los acerque a la clasificación.