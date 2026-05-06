Conmebol Sudamericana: Caracas FC gana en la altura y sigue invicto en el torneo

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La Conmebol Sudamericana regresó a la acción este martes 5 de mayo y lo hizo con actuación de uno de los clubes venezolanos que sigue pisando firma y sorprendiendo en su zona. Se trata de nada más y nada menos que el Caracas FC.

El 'rojo' tuvo una dura salida a domicilio en suelo boliviano, en el Estadio Olímpico Patria, de Sucre, que cuenta con una altitud de 2814 sobre el nivel del mar. Allí lo recibió el Club Independiente Petrolero contra el que logró un resultado histórico con el triunfo 2-3.

El partido inició de forma positiva para el equipo venezolano con el gol en propia puerta al minuto 4' del jugador Francisco Rodríguez. Luego los avileños volvería a golpear fuertemente y firmaron el segundo en el marcador con Adrián Fernandez como el autor al 15'.

Así cerró esa primera parte en Bolivia, con un Caracas pisando firme y jugando mejor su rival, que se quedó con uno menos desde el minuto 28', con la expulsión de Saúl Torres, tras revisión del VAR.

Caracas FC con paso clave para una eventual clasificación

En el segundo tiempo las alarmas se encendieron un poco para el representante del Futve, cuando los locales en una ráfaga igualaron parcialmente las acciones a dos goles.

Sin embargo, el conjunto caraqueño siguió encontrando caminos para generar peligros y en una acción -con un centro desde la izquierda- Wilfred Correa puso el definitivo 2-3 en el 67'.

Con este resultado Caracas se pone nada más y nada menos como líder en el Grupo E con ocho puntos registrados en cuatro jornadas (dos empates y dos victorias). Eso sí, aún Botafogo y Racing tienen que jugar su partido correspondiente, mientras suman siete y cuatro unidades, respectivamente. Independiente Petrolero con el revés quedó eliminado oficialmente de esta edición de Conmebol Sudamericana.