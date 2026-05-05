Copa Sudamericana: Caracas FC ya está en Bolivia para seguir dando la sorpresa

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La Conmebol Sudamericana regresa a la acción este martes 5 de mayo y lo hará con uno de los clubes venezolanos que ha dado una grata sorpresa en su zona. Se trata del Caracas FC.

El conjunto capitalino tiene una dura salida a domicilio en suelo boliviano, en el Estadio Olímpico Patria, de Sucre, que cuenta con una altitud de 2814 sobre el nivel del mar. En este recinto estará el Club Independiente Petrolero esperando al representante del Futve.

Los 'rojos' afrontan este encuentro con una posición ilusionante en el Grupo E, siendo segundos en esa clasificación con siete puntos, solo detrás de Botafogo, que registra siete puntos.

El equipo de la capital venezolana necesita sumar en esta visita, sobre todo, porque Racing, con cuatro puntos, amenaza las ilusiones de avanzar de ronda. El rival de Caracas aún no tiene puntos en el grupo, pero su localía y la altura pueden ser el aliado que requieren para el partido.

Conmebol Sudamericana: Puerto Cabello también sale al ruedo

A parte de la oncena caraqueña, la Academia Puerto Cabello también tiene programada la acción para este martes. Eso sí, en el caso del equipo carabobeño sí lo harán con el apoyo de su gente en el Polideportivo Misael Delgado, de Valencia.

Los 'Guerreros del Fortín' llegan con urgencias de sumar los tres puntos si quieren volverse a meter en esa pelea por el cupo a la siguiente ronda. Son terceros en esa clasificación con tres unidades y adelanten se encuentran Cienciano (7) con Juventud (4).

Precisamente, el repaso de la tabla le da un valor adicional al partido, porque la 'Academia' jugará directamente con el que lidera la zona en el Grupo B, por lo que una victoria los acercaría a solo punto de la cima.

Finalmente, hay que reseñar que el otro equipo del Futve en esta Conmebol Sudamericana, a parte de Caracas FC y Puerto Cabello, reaparecerá el jueves 7 de mayo, cuando Carabobo reciba en su casa al histórico River Plate.