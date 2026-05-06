Copa Sudamericana: ​UCV da la sorpresa venciendo a Independiente del Valle

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En una exhibición de orden y efectividad, la Universidad Central de Venezuela (UCV FC) logró un triunfo histórico al batir 2-0 a Independiente del Valle. El compromiso, disputado en el Estadio Olímpico de la UCV, demostró que el "Primer Campeón" tiene la jerarquía necesaria para doblegar a uno de los proyectos más sólidos de Sudamérica en la presente edición de la Copa Sudamericana.

​Los protagonistas del triunfo tricolor

​Tras un primer tiempo de mucha paridad y resistencia defensiva, el conjunto universitario destrabó el encuentro en la segunda mitad. Al minuto 54, Juan Camilo Zapata aprovechó una desatención en la salida de los "Rayados del Valle" para fusilar la portería ecuatoriana y poner el 1-0 que encendió la grada capitalina.

​Independiente del Valle intentó reaccionar, pero la UCV liquidó el pleito al minuto 67. Juan Manuel Cuesta realizó una brillante acción individual por el costado izquierdo, dejó en el camino a su marcador y definió con precisión quirúrgica para el 2-0 definitivo. La actuación del guardameta local fue fundamental para mantener el arco en cero y asegurar una victoria que aprieta la tabla del grupo.

En una exhibición de orden y efectividad, la Universidad Central de Venezuela (UCV FC) logró un triunfo histórico al batir 2-0 a Independiente del Valle. El compromiso, disputado en el Estadio Olímpico de la UCV, demostró que el "Primer Campeón" tiene la jerarquía necesaria para doblegar a uno de los proyectos más sólidos de Sudamérica en la presente edición de la Copa Sudamericana.

​Los protagonistas del triunfo tricolor

​Tras un primer tiempo de mucha paridad y resistencia defensiva, el conjunto universitario destrabó el encuentro en la segunda mitad. Al minuto 54, Juan Camilo Zapata aprovechó una desatención en la salida de los "Rayados del Valle" para fusilar la portería ecuatoriana y poner el 1-0 que encendió la grada capitalina.

​Independiente del Valle intentó reaccionar, pero la UCV liquidó el pleito al minuto 67. Juan Manuel Cuesta realizó una brillante acción individual por el costado izquierdo, dejó en el camino a su marcador y definió con precisión quirúrgica para el 2-0 definitivo. La actuación del guardameta local fue fundamental para mantener el arco en cero y asegurar una victoria que aprieta la tabla del grupo.