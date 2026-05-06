​Copa Sudamericana: Academia Puerto Cabello fue contundente y goleó a Cienciano

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​La Academia Puerto Cabello firmó una noche mágica en el Estadio Misael Delgado al derrotar con autoridad 3-0 al Cienciano del Cusco. El equipo dirigido por Eduardo Saragó no solo sumó tres puntos vitales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, sino que exhibió una contundencia implacable ante un histórico del continente, quitándole además el invicto en el torneo.

​Crónica de una victoria inapelable

​Desde el pitazo inicial, el "Fortín" mostró una cara agresiva. El marcador se abrió al minuto 32 gracias a Gustavo González, quien capitalizó un error en la salida de la zaga peruana para definir con frialdad. La superioridad local se consolidó apenas arrancando el complemento; al minuto 49, Robinson Flores ganó un duelo individual tras una habilitación precisa y puso el 2-0 que desmoronó la estrategia visitante.

​La sentencia final llegó al minuto 60 por intermedio de Jean Franco Castillo, quien conectó un certero remate de cabeza tras un centro medido, sellando una goleada que pone a la Academia de lleno en la pelea por la clasificación.

Con esta contundente victoria de 3-0, la Academia Puerto Cabello escala a la segunda posición del Grupo B con 6 puntos, desplazando a Juventud de Las Piedras y Atlético Mineiro. Aunque Cienciano se mantiene como líder con 7 unidades, el equipo venezolano ha logrado recortar distancias y se pone a solo un punto de la cima. Esta cosecha de puntos es vital, ya que deja al "Fortín" con un registro de dos victorias y dos derrotas en cuatro partidos,