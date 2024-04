¡Continúa la pesadilla! Amigo de Luis Rubiales es intervenido con estratosférica suma de dinero (+Detalles)

El “Caso Rubiales” está muy lejos de colocar un punto y final en su larga y acontecida historia. Este miércoles 3 de abril el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue detenido y puesto en libertad inmediatamente tras su llegada a España proveniente de República Dominicana.

A pesar de que el ex mandatario de la RFEF tenía previsto regresar a tierras españolas el próximo sábado 6 de abril, dentro de cuatro días, Rubiales adelantó su regreso voluntariamente. Dicho regreso coincide con el registro de su domicilio en República Dominicana por parte de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

De esta manera, Luis Rubiales fue detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) nada más aterrizar en la terminal 1 del aeropuerto. De esta manera, la policía detuvo a uno de los pasajeros que se encontraba en el mismo vuelo del ex mandamás, para que explicara como fue el proceso de detención en el Aeropuerto.

Nuevo capítulo para Luis Rubiales y su amigo “Nene”

No obstante, Luis Rubiales no fue el único que se vio “salpicado” por toda la investigación de la Guardia Civil a la antigua gestión de la RFEF. El amigo del ex presidente de la Federación Española de Fútbol, Francisco Javier Martín Alcaide, mayormente conocido como Nene, guardaba 318.350 euros en dos cajas fuertes del establecimiento hotelero que posee en Granada.

En una de ellas fueron intervenidos 70.000 euros, y en la otra 248.350, de los que había 10.000 en billetes de 50 dentro de un sobre en el que venía anotado a mano "Para Javier". Del total intervenido, 224.850 euros estaban en billetes de 50 euros, 20.000 en billetes de 200, 2.000 en billetes de 20, 1.000 en billetes de 10 y 500 en billetes de 5 euros.

Además del dinero, los agentes se incautaron de dos ordenadores portátiles, de copias de los archivos localizados en el ordenador de la administración, y de una "multitud de documentos tanto impresos como manuscritos", así como tarjetas de visita y representación".