Así se jugará la próxima jornada de la Serie A (+Detalles)

La Serie A italiana regresa con la jornada 18 el 29 de diciembre, en una fecha que marcará el cierre del año futbolístico antes de la llegada del nuevo año. La emoción está en su punto máximo, ya que Juventus e Inter de Milán lideran la tabla y se espera que continúen la lucha por el título en esta jornada crucial.

Además, la jornada 18 también representa una oportunidad para que otros equipos de la liga avancen en la clasificación y se acerquen a los líderes. Equipos como el Napoli, el Milan, Bologna y la Roma buscarán sumar puntos importantes para acercarse a la cima de la tabla y mantener vivas sus esperanzas de conquistar el título o establecerse en puestos de competición europea para la próxima temporada.

El regreso de la Serie A el 29 de diciembre con la jornada 18 sin duda será bien recibido por los aficionados de todo el mundo, ya que podrán disfrutar de partidos emocionantes y llenos de drama antes de la llegada del nuevo año. Con la lucha por el título en su punto máximo, cada partido promete ser un espectáculo para los aficionados al fútbol.

La jornada 18 arrancará el viernes 29 de diciembre con cuatro encuentros, iniciando con el choque entre Napoli vs Monza, en simultaneo Fiorentina vs Torino, ambos encuentros a la 1:30 PM (Hora Venezuela); Seguidamente, también en simultaneo a las 3:45 PM (Hora Venezuela) Genoa vs Inter y Lazio vs Frosinone.

