¿Cuándo es el debut de Lionel Messi con el Inter Miami?

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami ha causado un revuelo dentro del combinado de los dos flamencos y en la Major League Soccer (MLS). De la misma manera, el astro argentino aterrizó en la ciudad de Miami el pasado martes para culminar con todos los últimos detalles de su contrato y oficializar su llegada.

Asimismo, el conjunto rosa de la MLS anunció el pasado martes un evento que tiene por nombre “La Revelación”, el cual se estará llevando a cabo el próximo domingo. A su vez, el evento será televisado por la plataforma de streaming “MLS Season Pass”, que es una extensión de Apple TV+, por lo que se espera que Messi y Sergio Busquets sean presentados como nuevos jugadores en dicha transmisión.

Save The Date 📠⚽



Major unveiling event set for this Sunday, July 16 at 6PM at @DRVPNKStadium! Tickets will be FREE for Season Ticket Members, while limited tickets may become available for purchase at a later date.



Make sure to stay tuned to our social channels for details… pic.twitter.com/lC5bm9OrfK