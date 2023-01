Un español es el principal favorito para dirigir a la selección de Portugal

Redacción Meridiano

La selección portuguesa de fútbol podría estar muy cerca de anunciar a su nuevo entrenador para los próximos años, en las últimas horas se han intensificado los rumores qué sitúan al español Roberto Martínez como nuevo timonel del conjunto lusitano, de cara a nuevo proceso.

Roberto Martínez se encuentra sin equipo desde que dejara el cargo de la selección de Bélgica tras una decepcionante actuación en el Mundial de Qatar 2022. Los Diablos Rojos no pudieron superar las fases de grupos y se fueron a casa antes de lo planeado, pero según David Ornstein, ahora mismo tiene un preacuerdo cerrado con Portugal.

Roberto Martínez has a ‘verbal agreement’ to become the new Portugal coach, reports @David_Ornstein pic.twitter.com/dYfuyffkXY