Carlo Ancelotti es el entrenador con más victorias en la Champions

El día de ayer 2 de noviembre, el Real Madrid consiguió una victoria 5 goles por 1 ante el Celtic Football Club. Esto significó la victoria 103 para el entrenador Carlo Ancelotti.

Con esta consagración se convierte en el director técnico con más victorias en la Liga de Campeones, superando al mítico entrenador Sir Alex Ferguson, le sigue Pep Guardiola con 96 victorias y Arsène Wenger con 84.

Carlo Ancelotti has now won more Champions League games (103) than any other manager in the competitions history, overtaking Sir Alex Ferguson's record. 🇮🇹⚪️#UCL • #RealMadrid pic.twitter.com/tisxyK3p60