Conoce a la juez que pitó tres penaltis en el partido del Real Madrid

En el encuentro de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Celtic FC la árbitra Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en dirigir un encuentro de esta competición.

Una de las cosas curiosas del encuentro es que la principal antes de los 35 minutos de acción del compromiso ya había pitado tres penales en el encuentro, dos para el conjunto del Real Madrid y uno para el Celtis.

Equipos con dos penaltis a favor en los primeros 20 minutos de un partido de #UCL : Atlético de Madrid (11.12.2019) vs. Lokomotiv Moscú: en el 2' y en el 17'. Napoli (07.09.2022) vs. Liverpool: en el 5' y en el 18'. REAL MADRID (02.11.2022) vs. Celtic: en el 6' y en el 20'.

Esta es la cuarta vez en la historia de la Champions que se pintan tres penales en un encuentro y la tercera vez en la historia de la Liga de campeones que un equipo tiene dos penales a favor en los primeros 20 minutos de juego.

Partidos de UEFA Champions League con 3+ penaltis señalados en el primer tiempo:



Real Madrid vs. Dinamo Kiev (14.03.2000)

Chelsea vs. Nordsjælland (05.12.2012)

Sevilla vs. Salzburgo (14.09.2021) <4 penaltis>

Real Madrid vs. Celtic (02.11.2022)