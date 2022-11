Zlatan Ibrahimovic: "Desde que me fui de Francia, todo se fue para abajo"

El futbolista del AC Milan Zlatan Ibrahimovic, comento como se encuentra la Ligue 1 con el París Saint-Germain Football Club con el que jugó cuatro temporadas en las cuales marco altos registros goleadores.

El sueco de 41 años de edad se marchó del equipo parisino con 180 partidos jugados y 156 goles quedando en la historia del club, para trasladarse a la Premier League de Inglaterra con el Manchester United.

"Desde que me fui de Francia, todo se fue para abajo. Ya no tienen de qué hablar. Francia me necesita a mí. Yo no necesito a Francia. Incluso tener a Neymar, Mbappé y Messi no los ayuda. No tienen a Dios".



