¡Lionel Messi estaría cerca de llegar al equipo de David Beckham!

El futuro de Lionel Messi a nivel de clubes sigue siendo una incógnita, ya que el futbolista argentino culmina contrato con el Paris Saint-Germain a final de temporada, y por supuesto, pretendientes no le van a faltar al astro del club parisino, que a sus 35 años está viviendo una gran temporada en Francia, y se prepara para su último intento de levantar la Copa del Mundo.

El Paris Saint-Germain ha dejado bastante claro su interés por renovar el contrato de Messi, y el Fútbol Club Barcelona también se ha mostrado como un posible destino, para que Messi pueda retirarse en el club de su vida, y del que nunca se quiso ir. Sin embargo, según reporta David Ornstein, periodista de "The Athletic", hay otro equipo en la pelea que tiene muchas chances de quedarse con el argentino.

🚨 Inter Miami increasingly confident of signing Lionel Messi. Not fully agreed but #InterMiamiCF now expect 35yo to join & hope it gets done in coming months. Talks resume after #WorldCup2022. #PSG still want renewal + #FCBarcelona will try @TheAthleticFC https://t.co/dQgNPaYg2e