Frankie de Jong está más cerca del Manchester United

Manuel Acevedo | @Macevedo_12

El Manchester United y el FC Barcelona se reunieron el día de hoy para seguir las negociaciones por el mediocampista Frankie de Jong. Los diablos rojos ofrecieron 65 millones y ambas partes están satisfechas. Informa el periodista Fabrizio Romano.

Los culés quieren 85 millones y el Manchester está dispuesto a entregarle esa cantidad con las posibles variables del contrato.

Manchester United had a new direct contact today for Frenkie de Jong deal. 🚨🇳🇱 #MUFC



After €65m new verbal bid, Barça ask for €85/86m fee. The agreement is finally getting closer as clubs are in talks about add-ons to reach €85m full package.



Work in progress between clubs.