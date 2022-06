Sorprendente razón por la que Lewandowski quiere ir al Barcelona

Daniel Abreu | @dandjabreu

El goleador Robert Lewandowski es el principal objetivo del FC Barcelona para este verano de fichajes y el jugador ha demostrado sus intensiones de llegar al Camp Nou.

El delantero polaco reveló que su único destino es vestirse de blaugrana, mientras que el Bayern Múnich parece negado a soltarlo en este mercado, buscando la renovación.

Además, su exagente Cezary Kuchartski aseguró, en una entrevista con la Cadena SER, que Lewandowski tiene entre sus principales motivos competir frente a frente con Karim Benzema, claro favorito a llevarse el Balón Oro de este año.

On this day in 2013, Dortmund crushed Real Madrid 4-1 in the Champions League semifinals.



Robert Lewandowski scored all four 😤



(via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/zw7zhepQo2