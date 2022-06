Se abre una vía de escape para Cristiano Ronaldo del Manchester United

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo una incógnita. A pesar de que desde el United aseguran que no está en venta, no está nada claro que el portugués continúe en Mánchester y se quede sin jugar la Champions la próxima temporada.

En 'The Athletic' suman un nuevo equipo que podría hacer hueco a Cristiano: el Chelsea. Según el medio inglés, Todd Boehly, el nuevo propietario del equipo londinense, se ha reunido con Jorge Mendes para conocer la situación del 7 y su posible fichaje.

El Athletic ha afirmado que existe la posibilidad de que Cristiano se traslade a Stamford Bridge y es algo que estaba en la agenda de Jorge Mendes, su agente.

Lea también: Cristiano se convierte en el máximo goleador de la historia

Ronaldo is not for sale according to Man Utd, despite reports he was mentioned during a meeting between his agent Jorge Mendes and Chelsea co-owner Todd Boehly.



Former team mate Hugo Viana has discussed the possibility of Ronaldo returning to his first club. pic.twitter.com/fM3HN7KvH8