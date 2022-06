Gabriel Jesús ya tiene nuevo equipo en la Premier League

Manuel Gil / @GilManuel29

El futbolista brasileño, Gabriel Jesús, ya tiene nuevo equipo dentro de la misma Premier League de Inglaterra.

Gabriel Jesús deja el Manchester City de Pep Guardiola después de hacer parte del conjunto ciudadano desde el 2017. El nacido en Sao Paulo aterriza en el Arsenal con un contrato hasta 2027.

Gabriel Jesus to Arsenal, here we go! Personal terms fully agreed with his agent Marcelo Pettinati and his two partners. Gabriel signs until 2027, it’s 100% done. 🚨⚪️🔴 #AFC



Arsenal already agreed £45m fee with Man City as revealed on Friday.



Edu & Arteta, key for the deal. pic.twitter.com/06dTVNNLmM