Gareth Bale ya tiene nuevo equipo, fuera de Europa

Manuel Gil / @GilManuel29

El exfutbolista del Real Madrid, Gareth Bale, ya conoce su nuevo destino y no precisamente en el fútbol de Europa.

Gareth, quien fue jugador del equipo merengue por 9 temporadas, incluyendo un año que disputó minutos con el Tottenham Hotspur en condición de cedido, se marcha del continente europeo para buscar nuevas alternativas.

Bale ha sido un jugador rodeado de polémicas en sus últimos años con el Real Madrid, ahora asumirá un nuevo reto en la Major League Soccer (MLS) con el conjunto de Los Ángeles FC, donde hará dupla con el mexicano Carlos Vela.

Gareth Bale joins Los Angeles FC on a free transfer, here we go! Follows @tombogert scoop - it’s confirmed, Bale leaves European football to try new MLS experience. Agreement in place. ðŸš¨ðŸ´ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó ¿ðŸ‡ºðŸ‡¸ #LAFC



Contract will be valid until June 2023 - as Bale follows Chiellini at LAFC. pic.twitter.com/C47AJGpCtm