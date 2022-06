Paulo Dybala tiene tres pretendientes en puerta

Humberto Gutiérrez

El mediocampista argentino, Paulo Dybala, ha sido un tema de mesa en varias organizaciones de fútbol en el viejo continente, ya que, ha causado intereses en varios equipos como: Inter de Milán, Atlético de Madrid y Real Madrid, tras su salida de la Juventus de Turín, al no renovar contrato para esta temporada con el conjunto italiano.

🎥 Paulo Dybala - 2021/22 💎



In which team do you want to see him next season? pic.twitter.com/gIgzAXALZh