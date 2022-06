Al Khelaïfi quiere cambiar la filosofía del PSG y enfocarse en una sola nacionalidad

Fútbol Internacional

Daniel Abreu 22/06/2022 7:07 am

Redacción Meridiano

El presidente del París Saint Germain (PSG), Nasser Al Khelïfi, dio a conocer un cambio de época para alejarse de la imagen de un club de lujo y apariencia, y una de las principales transformaciones que desea que de cara al futuro es que solo haya jugadores parisinos, para lo que apostará de gran forma por la cantera.



En una larga entrevista publicada este miércoles por Le Parisien, Al Khelaïfi lanza una seria advertencia a los jugadores, sin citar a ninguno: "Los que no encajan en el proyecto tendrán que irse. Algunos se han aprovechado de la situación. Ahora eso se ha acabado".



Asegura que el PSG tendrá "el mejor centro de entrenamiento del mundo" y que su objetivo "para los próximos años es no tener más que jugadores parisinos en nuestro equipo. Hay tantos talentos en nuestra región. Los mejores jugadores de nuestra región merecen jugar en el PSG. Eso tardará tiempo, pero es un objetivo".



Ese objetivo va en paralelo con el nivel de implicación que va a exigir a la plantilla: "Queremos jugadores que quieran al club, que quieran luchar, que quieran ganar. Y queremos que esta mentalidad se propague en todo el club".





El presidente y representante del fondo soberano qatarí dueño del PSG asegura que, en contra de los rumores que han circulado en las últimas semanas, que nunca han hablado "ni directa ni indirectamente" con Zinedine Zidane para ficharlo como entrenador.



Y cuando se le pregunta si no teme que los aficionados estén decepcionados cuando al frente del banquillo aparezca en su lugar Christophe Galtier, el actual entrenador del Niza, con el que reconoce estar negociando, su respuesta es que "el sueño es una cosa, la realidad otra".



De hecho, insiste en que "sobre todo, debemos ser realistas" y en que quiere abandonar la imagen de un club de apariencias y de lujo que ha tenido en los últimos años.

A la cuestión de si eso significa que Neymar, que ha sido el símbolo de esa imagen, ya no tiene futuro en el equipo, replica que lo que se espera de "todos los jugadores, es que hagan más que la temporada pasada. Mucho más. Tienen que estar al 100%. Está claro que no hemos sido suficientemente buenos para llegar lejos".



"Para la próxima temporada, el objetivo está claro: trabajar cada día al 200 %, darlo todo por la camiseta, dar lo máximo y veremos el resultado. Tenemos que ser humildes. Hay que cambiar para evitar las lesiones, las suspensiones y las faltas que hacen que un partido dé un vuelco".



Sobre la polémica renovación de Kylian Mbappé, se esfuerza en repetir que no se ha quedado en el PSG por dinero y que "el Real (Madrid) le ofrecía mucho más que nosotros. Estaban dispuestos a poner 170 millones de euros el pasado verano. Ese dinero estaban dispuestos a invertirlo este año aunque estaba libre".

