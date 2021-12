Mbappe cien goles Impulsa al PSG

Fútbol Internacional

(EFE).- Un doblete de Kylian Mbappe, que propició la llegada a los cien tantos desde que está en el París Saint Germain, facilitó la victoria ante el Mónaco (2-0) que dispara en la clasificación de la Ligue 1 al conjunto de Mauricio Pochettino.



El cuadro parisino aventaja ya al segundo, ahora el Olympique Marsella, en trece puntos tras dieciocho jornadas jugadas de las que ha ganado catorce.



Ante el cuadro monegasco, que el París Saint Germain afrontó con Mbappe, Leo Messi y Ángel di María como terna de ataque, resolvió el compromiso en la primera parte.



El primer tanto llegó en el minuto diez, cuando Djibril Sidibé desequilibró a Di María dentro del área. La acción necesitó la revisión en el VAR y terminó en penalti que transformó Mbappe.



La ventaja pudo ser más amplia para el equipo local que no agrandó el marcador hasta poco antes del descanso, cuando en un contraataque Messi arrastró a dos defensores y cedió el balón a Mbappe, que solo no falló ante Alexander Nubel.



El choque decayó en la segunda parte en la que cualquiera pudo anotar. Pero el triunfo no se le escapó al París Saint Germain que cada semana agiganta su ventaja en el liderato y se acerca a la consecución del título. EFE