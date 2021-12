El fútbol mira a Catar: huelga de hambre, falsas acusaciones, homosexualidad y muertes

Samuel Aldrey / @SamuelAldrey

Catar no detiene el flujo de noticias que crean cada día más suspicacia sobre el país sede del próximo Mundial de fútbol. De hecho, la FIFA ha tenido que intervenir en el caso de Abdullah Ibhais, un ex trabajador del comité de Catar que está actualmente en una huelga de hambre que ya suma 21 días.

La voz de alarma la dio la organización Humans Right Watch y Fair Square quienes escribieron una carta a FIFA diciendo que la confesión de culpabilidad de Ibhais fue hecha bajo coerción. La ONG cree que las acusaciones hechas a Abdullah por parte de la fiscalía catarí son porque él estuvo involucrado con el movimiento de trabajores migrantes que protestaron por mejores condiciones laborales en febrero.

La carta de Humans Right Watch a la FIFA / Humans Right Watch.

Ibhais tenía el cargo de jefe de comunicaciones del Comité Supremo antes de ser despedido de su rol en 2019. Abdullah fue condenado con cinco años de prisión por fraude en relación a un contrato para producir contenido para las redes sociales en favor del Mundial a Catar 2022.

No obstante, Humans Right Watch (HRW) alega que Ibhais fue obligado a confesar por el juez "o firmas esta confesión o te enviaremos a una prisión estatal. Allí te sacarán la confesión a golpes", escribió la ONG a la FIFA. Esa confesión fue la que les permitió declararlo culpable del supuesto fraude.

La carta a la de HRW FIFA también dice: "parece que la única evidencia que se presentó al caso de Ibhais es esta confesión". Esta es la segunda carta que le envía Humans Right Watch a la FIFA. La primera fue el cuatro de octubre de 2019, donde especificó que su detención se debía a sus críticas internas al Comité Supremo sobre los derechos de los trabajadores migrantes.

La única respuesta de FIFA sobre el caso fue: "Abdullah merece un juicio justo donde el debido procesos sea observado y respetado".

6.500 muertes registradas.

Por ahora, el caso de Ibhais es uno más a la pila para la investigación de organizaciones internacionales, mientras el diario inglés The Guardian reporta más de 6.000 muertes de trabajadores en la construcción de los estadios cataríes.

Mientras, otro trabajador keniano que escribía sobre su vida en un blog como guardia de seguridad fue acusado de recibir dinero para difundir desinformación.

Mini-stories from individual security guards on what really goes on behind the lustre of Msheireb. Introducing: Msheireb Laid Bare. https://t.co/R9mGwgzntT (btw, 📸 @MsheirebDoha ) pic.twitter.com/N29NJXuMhz

Malcolm Bidali (@noaharticulates) has been released from custody but the charges against him remain.

Until his release earlier this week, he had received no legal counsel.

The charges against him aim only to silence him and all charges concerning his activism must be dropped pic.twitter.com/GxbOcJS3qJ