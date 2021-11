Solskjaer, la sexta cabeza cortada en la Premier League

Samuel Aldrey /@SamuelAldrey

La multitud pedía su despido, la prensa su cabeza y los directivos cumplieron el deseo del vulgo. La caída de Ole Gunnar Solskjaer era una de esas crónicas de muerte anunciadas. El Manchester United tras el 4-1 del Watford decidió recurrir al patíbulo y afiló la guillotina. Así sin más, Solskjaer sería el sexto entrenador de la Premier League en ser despedido.

El ritmo e intensidad que le imprime el fútbol inglés en su campo también se refleja en los despachos. No hay parsimonia ni juego de posesión, aquí se juega con verticalidad y los tacos por delante. Esta temporada va de camino a superar el récord de 10 cabezas cortadas de la temporada 2017-2018 (13, si se añaden por morbo las dos dimisiones mayo y un despido en junio). Solo la pandemia ha podido frenar a la Premier League de una de sus costumbres más arraigadas: quemar a los técnicos en la hoguera del desempleo.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC