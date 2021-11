Lionel Scaloni responde al PSG: Messi está bien y si sigue así va a jugar

Fútbol Internacional

Jueves 11| 5:45 pm





Samuel Aldrey /@SamuelAldrey

Previo al Argentina frente a Uruguay en Montevideo de este viernes, en una nueva edición del clásico del Río de La Plata. Lionel Scaloni en conferencia de prensa quiso dejar claro el tema de la salida de Lionel Messi con molestias de su club. El DT le responde al director deportivo del PSG.

“Con Leonardo tenemos relación”. “Es entendible lo de ellos”. “Estamos en regla de convocarlos”. “Es un tema de calendario”. Con cuatro respuestas, entrelazadas entre sí, Lionel Scaloni cortó cualquier foco de conflicto de la Selección Argentina con el Paris Saint-Germain, quien en la voz de su secretario deportivo, el brasileño Leonardo, se había quejado de la cesión de los futbolistas a sus seleccionados.

Lionel Messi y Leandro Paredes reabrieron este conflicto en las trincheras que más fuego cruzado ha visto el fútbol desde hace tiempo entre los equipos, la FIFA y las selecciones.

Messi llegó con molestias en su rodilla por una entrada fortísima en las pasadas eliminatorias. No se recuperó bien del golpe y por eso no ha disputado los últimos dos encuentros con el PSG. Mientras, Paredes otro de los no quiso quedarse en Francia se ha perdido los últimos cinco partidos que ha jugado el conjunto parisino tras regresar de la anterior ventana de eliminatorias con un pequeño golpecito: una rotura en el cuádriceps derecho.

Messi se entrenó sin problemas previo al duelo de Uruguay /EFE

En ese contexto fue que Leonardo, director deportivo del PSG, disparó con impotencia sobre el caso ya que anticipó que Messi se perdería dos partidos importantes y justo lograría recuperarse a tiempo para la doble fecha de eliminatorias de Argentina con Uruguay y Brasil: "En este tiempo ha estado más con Argentina que con su club", testimonio que en algún lugar hizo ruido y llevó al PSG a 'pedir' que Leo no fuera citado...

Scaloni se refirió a ello con cierta sensatez y contundencia: "Con Leonardo tenemos relación, Walter Samuel lo conoce, es entendible lo de ellos por la triple fecha de septiembre y octubre y demás. Fueron muchos partidos y viajes y es entendible lo que plantean. Pero nosotros estamos en regla de citarlo y de hacerlo jugar si está apto físicamente".

¿Qué dice Leo?

Lionel Messi también quiso dar su oponión, pero sin responderle directamente, a Leonardo cuando habló de su presente en el PSG y fue sincero sobre las dificultades que tuvo estos meses para adaptarse con las convocatorias para las Eliminatorias. "A nivel deportivo, como que no terminás de arrancar nunca. Hay partidos de Selección todos los meses y no terminás de acomodarte que ya te tenés que ir otra vez. Todavía acostumbrándome a las cosas", decía Messi en una entrevista realizada por el diario Sport.