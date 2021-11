Steven Gerrard es el nuevo técnico del Aston Villa

Samuel Aldrey/@SamuelAldrey

Vuelve el hijo pródigo inglés. Steven Gerrard hace su retorno a la Premier League. El técnico inglés fue anunciado este jueves por la directiva del Aston Villa tras el despido de Dean Smith.

La dirección del egipcio Nassef Sawiris quiere cambiar el rumbo del equipo en la primera división inglesa y para el relevo en el banquillo se trae a la leyenda del Liverpool por una cantidad equivalente a 3,5 millones de euros.

Gerrard, ex entrenador del Glasglow Rangers en la liga escocesa, deja el equipo que dirigía desde 2018 y con el que ganó la liga escocesa en la temporada de 2020/2021. No tendrá mucho tiempo para ejecutar un cambio radical desde el día uno, pues se estrenará en el banquillo del Aston Villa el sábado 20 de noviembre en el partido contra el Brighton.

El club de Birminghan confirma el fichaje del inglés vía Twitter. “El Aston Villa está feliz de anunciar la incorporación de Steven Gerrard como nuestro primer entrenador”, explica en la red social.

Por su parte, Steven Gerrard se ha mostrado contento con su nueva casa: “Estoy inmensamente orgulloso de convertirme en su nuevo entrenador. En mis conversaciones, se hizo evidente lo ambiciosos que son sus planes para el club y estoy ansioso por ayudarles a lograr sus objetivos”.

El fichaje del técnico lo había adelantado el periodista italiano Fabrizio Romano también desde su cuenta en Twitter: “Aston Villa esta preparando el papeleo para firmar como nuevo entrenador a Steven Gerrard”, además agregó el dinero que estaba acordado en la transacción en 3,5 millones de euros.

