Scaloni: "Messi va a jugar"

Scaloni repasó en rueda de prensa la previa del Venezuela-Argentina, donde muchas preguntas tuvieron a Leo Messi como protagonista. También comentó cómo ve al grupo tras ganar la Copa América.

Sensaciones: "Veo mucha predisposición la actitud de los jugadores. El jugador argentino ha hecho un esfuerzo para querer estar independientemente de la circunstancia que sea. El compromiso es el plus que tenemos".

Consecuencias de ganar la Copa América: "Fuimos campeones, pero esto sigue. Lógicamente que el ganar hace que el equipo se sienta mejor y que pueda plasmar en la cancha lo que el entrenador pide. No hay que pensar que está todo hecho, eso sería un error. Sabemos que todos los rivales son difíciles".

Venezuela: "El haber estado tanto tiempo en la Copa nos ayudó a que el entrenamiento sea secundario. Ahora debemos enfrentar a un rival muy difícil. Venezuela tiene jugadores de gran nivel".

Leo Messi y su fichaje por el PSG: "Será titular. Prefiero que esté con muchos argentinos, pero es indiferente. Quiere competir al máximo y está en uno de los mejores equipos del mundo. Si Messi está en condiciones va a jugar. Él me dijo que está bien".

Afición: "Le pudimos dar una alegría a la gente que hace tanto tiempo la necesitaba. Le estamos muy agradecidos por tanto apoyo. Lamentablemente no pudimos festejarlo tanto por el momento que estamos atravesando".

Posibles titulares: "El equipo no está definido aún porque recién pudimos entrenar ayer y queremos conocer cómo están”.

El cariño de la gente: "Siempre he sentido el cariño de la gente. Mi manera de ser no va cambiar por ganar o no. Mi imagen sigue siendo la misma. Quedó la sensación de que estamos por el buen camino. Nos llena de orgullo la manera de trabajar que tenemos y que los jugadores se sientan identificados con eso".

Dybala: "Le vemos bien, con ganas... y es un jugador que nos gusta".