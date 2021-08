Alexandr Petrakov sustituye a Shevchenko como seleccionador ucraniano

Fútbol Internacional

La Asociación de Fútbol de Ucrania (AFU) anunció el nombramiento de Alexandr Petrakov como nuevo seleccionador ucraniano en sustitución de Andréi Shevchenko, que llevó al equipo nacional a los cuartos de final de la pasada Eurocopa, donde cayó ante Inglaterra (4-0).



Petrakov, de 64 años, fue campeón del mundo sub'20 con Ucrania en 2019, al derrotar en la final a Corea del Sur en un torneo disputado en Polonia.



La primera opción para reemplazar a Shevchenko era su antiguo compañero en el Dinamo Kiev, Serguéi Rebrov, pero su actual contrato con el Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos le impide sentarse en el banquillo de la selección.



La prensa ha sugerido que Petrakov ejercerá el cargo hasta que se libere Rebrov, que ha entrenado en los últimos años al Dinamo y al Ferencvaros húngaro.



Desde 2010 Petrakov, que también dirigió al Dinamo (2001-2005), trabaja en las secciones inferiores de la selección ucraniana.



Shevchenko, que asumió las riendas de la selección en 2016, anunció su decisión de dejar el banquillo nacional el pasado 1 de agosto.



En cuanto a Shevhenko, algunos periodistas hablaron de un conflicto entre la AFU y Shevchenko por el hecho de que el técnico hable en ruso y no en ucraniano, mientras otros señalaron que no llegó a un acuerdo sobre su nuevo salario.



Se espera que Shevchenko entrene en un futuro al Milán, club en el que ganó la Liga de Campeones en 2003 y el Balón de Oro en 2004.



Discípulo aventajado del legendario Valeri Lobanovski, Shevchenko no pudo llevar a Ucrania al Mundial de Rusia, pero sí a la Eurocopa 2020 por delante de la Portugal de Cristiano Ronaldo.



Actualmente, Ucrania ocupa el segundo lugar en el Grupo D de clasificación para el Mundial de Catar con tres puntos en tres partidos, por detrás de Francia, que suma siete.EFE