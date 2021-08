El Athletic empata al Liverpool en un gran partido en Anfield

Fútbol Internacional

Domingo 8| 2:08 pm





El Athletic empató al Liverpool en Anfield en un gran partido de ambos equipos que pudo haber acabado con muchos más goles que los que lograron Digo Jota, en la primera mitad, y Alex Berenguer, en la segunda.



Jota finalizó una buena jugada de los de Jürgen Klopp elaborada por Naby Keita a partir de un robo en un error en la salida del balón visitante y que continuó Sadio Mané hacia el delantero portugués, que cruzó ante Julen Agirezabala.



Berenguer empató en una jugada similar, aunque nacida mucho atrás, al borde del área propia, preparada por Iker Muniain. El capitán abrió sobre Iñaki Williams, el '9' buscó a Oihan Sancet y el joven navarro centró para que Berenguer fusilase en el segundo palo.



Es el primer empate en la pretemporada de los de Marcelino García Toral, que cierran la preparación previa a LaLiga con tres victorias (Dinamo de Kiev, Borussia Dortmund y Southampton), dos derrotas (St Gallen y Unión Berlín) y esta igualada.



En lo que pareció un ensayo general con miras a la liga, repitieron en el once inicial del Athletic, con respecto al choque de ayer ante el Southampton, los jóvenes Vivian y Agirrezabala, que apunta a sustituto de Unai Simón por delante de Ezkieta, Muniain y De Marcos.



Arrancaron mejor los 'leones', que hasta marcaron un gol en una acción a la espalda de la defensa de Williams sancionada con fuera de juego, y tuvieron de nuevo el 0-1 en un centro de Berenguer que Muniain remató al lateral de la red.



Reaccionó el Liverpool y Salah amenazó con el empate que pronto consiguió Diego Jota tras un robo de Keita en la salida de balón entre Vivian y Vencedor. Keita envió a Mané y este dejó a Jota para que cruzase ante el valiente Agirrezabala.



A partir de ahí, el choque fue un desatado toma y daca con múltiples claras ocasiones en las dos porterías. En las que tanto el joven cachorro rojiblanco como Alisson, este brillantísimo, tuvieron mucho trabajo.



Fue casi increíble que el Liverpool no lograra un segundo tanto ante las ocasiones Jota, una de ellas abortada bajo palos por Íñigo Martínez, y Van Dijk; y los disparos de Alexandre-Arnold y Salah, bien respondidos por Agirrezabala.



Como también impuso su ley en el área visitante Alisson, donde amargó dos veces a Williams y vio como Sancet remataba alto, completamente solo, a centro del '9' de los hoy de nuevo de verde.



El descanso frenó tanta producción ofensiva y tanto desajuste defensivo, pero a vuelta de vestuarios las cosas no cambiaron.



El Liverpool buscaba con saña el área visitante y el Athletic hacía lo mismo con la local, casi siempre con balones profundos a Williams. En uno de ellos llegó el empate.



Muniain lanzó a su veloz compañero, Williams encontró el desmarque de Sancet en el área y Berenguer recogió el fruto de la buena jugada en el segundo palo para marcar a portería vacía.



Siguieron los dos equipos en la misma línea, pero fue el Liverpool en el más se acercó a un segundo gol. Primero lo buscó Jota y después parecieron encontrarlo Mane y Elliot. Pero al senegalés se lo negó Arrizabalaga, con una impresionante parada a su disparo a bocajarro, y al canterano la cruceta, que devolvió precioso disparo con efecto que mereció mejor premio.



No entraron esos claros remates, tampoco un último cabezazo de Villalibe sobre la hora y el choque terminó con un justo empate, aunque con muchos menos goles de los debió ante la gran cantidad de ocasiones que hubo.



- Ficha técnica:



1 - Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk (Rhys Williams, m.72), Robertson (Beck, m.46); Milner, Keita (Morton, m.84), Elliott (Cain, m.84); Salah, Diogo Jota (Wooodburn, m.72) y Mané.



1 - Athletic: Agirrezabala; De Marcos (Petxarroman, m.64), Vivian (Nuñez, m.64), Íñigo Martínez (Paredes, m.83), Balenziaga (Lekue, m.64); Berenguer (Morcillo, m.76), Vencedor (Zarraga, m.76), Dani García (Vesga, m.83), Muniain (Nico Williams, m.64); Sancet (Raúl García, m.64) e Iñaki Williams (Villalibre, m.64).



Goles: 1-0, m.13: Diogo Jota. 1-1, m.53: Berenguer.



Árbitro: Mike Dean (Inglaterra). No mostró ninguna tarjeta.



Incidencias: Partido disputado en Anfield ante unos 40.000 espectadores, entre ellos algunos seguidores del Athletic. El partido se retrasó dos veces respecto a su horario inicial y comenzó una media hora después, por problemas de acceso del público al campo. EFE