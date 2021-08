Koeman: "No me gusta perder, pero estoy contento"

Fútbol Internacional

EFE.

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró tras la derrota de pretemporada contra el Red Bull Salzburg (2-1) que "no" le "gusta perder", pero que quedó "contento" con el partido.





"No me gusta perder, pero después de una semana de 'stage' estoy contento", manifestó Koeman ante los medios del club, después de destacar el mayor rodaje del equipo austríaco.





El neerlandés destacó que "el contrario jugó con mucha intensidad", por lo que el choque fue "un buen entrenamiento físico" en el que sus jugadores tuvieron que "correr mucho".





"Hay que entender que ha sido una semana muy intensa, de muchos entrenamientos. El partido ha sido muy intenso porqueq el contrario ya lleva varios partidos de su campeonato, y fue perfecto", consideró.





El técnico probó por primera vez esta pretemporada con el sistema 5-3-2, aunque dijo que ese cambio "no quiere decir" que el equipo vuelva a usarlo de forma habitual, como ocurrió la pasada temporada.





"Es importante poder cambiar de sistema y creo que el de tres centrales nos dio mucho el año pasado. Según todos los datos de la pasada temporada, ese sistema fue el mejor. Y es importante en un partido de pretemporada volver a él", relató.