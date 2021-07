El Atlético tropieza ante un RB Salzburgo más hecho

Fútbol Internacional

El Atlético de Madrid cosechó este miércoles su primera derrota de la pretemporada tras caer por 1-0 ante el RB Salzburgo en un duelo en el que Diego Pablo Simeone siguió sin poder contar con los futbolistas que han disputado torneos internacionales con sus selecciones.



Ante esa situación el técnico argentino salió de inicio con un once donde jugadores de más experiencia como Oblak, Hermoso o Saúl se alternaron con jóvenes ansiosos por aprovechar su oportunidad sobre el verde.



Enfrente un conjunto austríaco que ya ha empezado su liga y que llevó peligro desde el inicio principalmente gracias a la figura de Sucic, quien puso a prueba a Oblak después de que Adamu acariciase el gol con un cabezazo que se marchó alto.



Poco a poco los rojiblancos fueron sacudiéndose la presión pero en el minuto treinta y cuatro un contraataque tras robo en el centro del campo de los anfitriones lo culminó con acierto Adeyemi sin que nada pudiese hacer Oblak.



Con el descanso llegaron los cambios y en esa alternancia parecieron encontrarse cómodos los madrileños, que por medio de Giuliano Simeone pusieron la igualada. Sin embargo, una mano previa de Camello impidió que el colegiado concediese el gol.



Fue la oportunidad más clara de los visitantes, que no consiguieron inquietar a un conjunto más rodado que pudo incluso ampliar la ventaja si Oblak no hubiera acertado de nuevo para blocar un disparo de Bernede.



- Ficha técnica:



1 - RB Salzburgo: Köhn; Kristensen, Piatkowski, Wöber, Guindo; Camara, Diambou, Seiwald, Susic; Adamu y Adeyemi. También jugaron Okoh, Onguéné, Capaldo, Bernede, Aaronson, Junuzovic, Ulmer, Solet, Ludewig, Sesko, Amankwah y Okafor.



0 - Atlético de Madrid: Oblak; Camus, Fran González, Hermoso, Manu Sánchez; Riquelme, Moreno, Saúl, Valera; Soriano y Giuliano. También jugaron Grbic, Arias, Ricard Sánchez, Garcés, Medrano, Serrano, Montero, Camello y Guerrero.



Goles: 1-0, min.34: Adeyemi.



Incidencias: encuentro amistoso disputado en el Red Bull Arena ante 21.087 espectadores.