Los Rangers sorprendieron el primer partido del Real Madrid

El Real Madrid, con un equipo alternativo, muy distinto al que jugará durante la temporada 2020/21, cayó este domingo en su primer amistoso de la pretemporada ante el Rangers (2-1), que impuso su mayor rodaje.



El estreno de la segunda etapa del italiano Carlo Ancelotti, en el retorno blanco a Ibrox 58 años después, no pudo saldarse con un resultado positivo pese a que se adelantó en el marcador con un magnífico gol del brasileño Rodrygo Goes.



El Rangers, que celebra su 150 aniversario, demostró que está mucho más en forma. Se estrenará en la Premier escocesa el próximo sábado ante el Livingston y ya había disputado otros cuatro amistosos.



Y lo hizo valer ante un equipo como el madridista, que no pudo contar con los jugadores que han participado en la Eurocopa y en la Copa América y los que están en los Juegos Olímpicos de Tokio.



Curiosamente, el campeón de Escocia confirmó su superioridad en el marcador en el segundo tiempo, cuando el Real Madrid lo estaba haciendo mejor y había tenido sus opciones. Incluso el segundo tanto llegó justo después de la expulsión por doble amonestación de Nacho Fernández.



Mucho más vivo y activo, el conjunto de Steven Gerrard, contó además con el ánimo de los 12.000 aficionados que volvían a Ibrox tras la pandemia. Protagonizó un monólogo absoluto durante la primera mitad, que acabó con ventaja madridista de milagro.



Con esa presión maniató cualquier intento de salir con el balón jugado del Real Madrid. No enlazó el cuadro blanco, salvo en cuatro ocasiones, tres pases seguidos en campo contrario.



18 disparos del Rangers por uno del Real Madrid, el del gol, que llegó en una contra iniciada por un despeje de Alvaro Odriozola, la conducción del noruego Martin Odegaard y la resolución, perfecta, del brasileño Rodrygo Goes.



Para entonces (m.8), el Rangers ya había avisado. Después fue un vendaval del campeón escocés, que tuvo infinidad de ocasiones, pero entre la gran actuación del meta ucraniano Andriy Lunin, el larguero y los fallos en el remate el marcador increiblemente no volvió a moverse.



El hábil Sergio Arribas, que había reemplazado en el descanso al balcánico Luka Jovic, tuvo en su cabeza el 0-2, pero remató fuera (m.53).



Mejoraba algo el cuadro de Ancelotti en pleno festival de cambios, pero justo después un robo del finlandés Glen Kamara a Lucas Vázquez propició la igualada del zambio Fashion Sakala (m.55), que había malogrado varias ocasiones en el primer tiempo, y se estrenó con la camiseta del Rangers.



Ya no era el mismo Rangers presionante. Pero sí más efectivo. Miguel Gutiérrez otro de los canteranos con los que acabó jugando el Real Madrid, mandó un balón al palo (m.70), y la respuesta fue el 2-1, obra del suizo Cedric Itten tras un error de la zaga blanca.



No pudieron los chavales madridistas, que acabaron jugando junto a los 'veteranos' Odriozola, Marcelo e Isco, evitar la derrota en este primer amistoso de tanta exigencia ante un oponente mucho más en forma y en inferioridad.



- Ficha técnica:



2 - Rangers: McGregor, Tavernier (Jones, m.72), Helander (Simpson, m.46), Goldson (Balogun, m.85), Barisic (Bassey, m.60), Lundstram (Kamara, m.46), Davis (Kelly, m.85), Hagi (Middleton, m.60), Wright (Arfield, m.46), Kent (Patterson, m.60) y Sakala (Itten, m.60).



1 - Real Madrid: Lunin, Odriozola, Chust (Gila, m.64), Nacho Fernández, Marcelo; Odegaard (Morante, m.78), Antonio Blanco (Dotor, m.85), Isco; Lucas Vázquez (Marvin, m.60), Jovic (Sergio Arribas, m.46) y Rodrygo (Miguel Gutiérrez, m.60).



Goles: 0-1, M.8: Rodrygo. 1-1, M.55: Sakala. 2-1, M.77: Itten.



Árbitro: William Collum (ESC). Expulsó por doble amonestación a Nacho Fernández 8m.75). También enseñó tarjeta amarilla a Isco (m.34), Marcelo (m.34) y Simpson (m.57).



Incidencias: Partido amistoso disputado en el Ibrox Stadium ante unos 12.750 espectadores. EFE